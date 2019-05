La polizia municipale rovina la notte di sesso: 90enne beccato con le prostitute

Notte di sesso? No, multa. Beccato a prostitute dalle polizia municipale di Perugia. Gli agenti hanno multato un 90enne di 450 euro nel corso dei controlli nelle zone di Ponte San Giovanni, Fontivegge e via Campo di Marte. A riportare la notizia è il Messaggero Umbria. Il vecchietto è stato sanzionato pochi giorni dopo l'uscita dell'ordinanza per il contrasto alla prostituzione su strada, riproposta ogni anno dal Comune di Perugia.

Intanto i residenti di Ponte San Giovanni continuano a denunciare il problema della prostituzione nella zona di via Cestellini e al Cva, a tutte le ore del giorno e della notte. La polizia municipale ha rafforzato i controlli.