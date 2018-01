Fermato per un normale controllo, ma è senza patente: scatta la mega multa

Verbale salatissimo quello elevato a un cittadino romeno di circa 25 anni, fermato per un normale controllo qualche giorno fa nei pressi di San Sisto dalla Guardia di Finanza. L’uomo è stato sorpreso a guidare il veicolo senza patente e per lui è scattata la multa da 3500 euro. Verbale da 200 euro anche per il proprietario dell’auto che viaggiava a bordo per “affidamento incauto”. L’uomo infatti era nel sedile posteriore al momento del controllo, affidando la guida del mezzo al concittadino sprovvisto dei documenti di guida. Ora non è escluso che presenterà ricorso tramite l’avvocato Giacomo Manduca, ma per ora restano i verbali e l’auto sequestrata.