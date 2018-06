Fermato per un normale controllo, ma lui ha patente scaduta da quasi 20 anni: ciao patente e multa salata

Quando i vigili urbani di Foligno lo hanno fermato per un normale controllo chiedendogli di mostrare la patente, lui non l'aveva rinnovata per ben 17 anni. E' quanto accaduto nei giorni scorsi nella città della Quintana: il conducente, senza riuscire a dare nessuna spiegazione del perchè non avesse mai provveduto al rinnovo, ha così mostrato ai vigili urbani la patente scaduta dal 2001, ovvero da quasi vent'anni. Inevitabile, per lui, il ritiro della patente, accompagnato da una verbale di 160 euro. Ora, per poter riavere la patente di guida, dovrà sottoporsi alle visite mediche.