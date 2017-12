Forte esplosione nella notte a Mugnano: assalto in banca, paura per i cittadini

Intorno alle mezzanotte e mezza una forte esplosione ha svegliato gli abitanti di via Donati nella frazione di Mugnano. Un botto importante, seguito dalle sirene d'allarme della banca Unicredit. In pochi minuti sia il personale della vigilanza privata che i carabinieri di Castel del Piano arrivano sul posto e trovano il bancomat, l'ennesimo negli ultimi giorni, semi-distrutto. E' stato fatto saltare con il gas, presubilmente con l'acetilene. Da una prima ispezione sembrerebbe che la cassa interna al bancomat che contiene le banconote abbia tenuto. Nessun bottino per la banda di ladri che potrebbere sempre la stessa che negli ultimi giorni ha assaltato la cassa continua di Penny Market di Bastia Umbra, ad una banca a Ponte Felcino e a San Martino in campo. I militari hanno acquisito le immagini della video-sorveglianza.