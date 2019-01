Funerali Cenci, il Movimento 5 Stelle ricorda Leo: "Un grande perugino, un grande italiano"

"Un grande perugino, un grande umbro. Un grande italiano": inizia con queste parole il ricordo di Leo Cenci da parte di tutti gli esponenti del Movimento 5 Stelle dell'Umbria. "Leonardo Cenci è stato questo e molto di più: un esempio per tutti, assoluto protagonista di un'impresa titanica contro il male. Non finirà così. La memoria di Leonardo, l'amore che ha trasmesso, si rinnoveranno grazie alle tre importanti scelte che hanno contrassegnato il suo pellegrinaggio terreno: lo sport, come mezzo per comunicare universalmente un invincibile attaccamento alla vita. L'associazione, come strumento per la più ampia condivisione. E, soprattutto, quel sorriso, energia contagiosa, fuoco eternamente acceso. Ricordo impresso dentro ognuno di noi. Grazie infinite Leo".