Pattuglie a presidio delle piazze del centro storico, prima notte di controlli senza problemi a Perugia

Pattuglie a controllare la vita notturna in centro storico a Perugia. Sono iniziati ieri sera i controlli interforze disposti dal questore di Perugia Antonio Sbordone, per garantire la sicurezza nelle notti in centro storico, soprattutto in relazione alla movida.

Non si sono registrati episodi critici di ordine e sicurezza pubblica e il personale nelle zone dove si trovavano le pattuglie, cioè nelle piazze di maggior afflusso di giovani, quali piazza Italia, piazza IV Novembre, piazza Danti e piazza Cavallotti.

Durante la prima serata si è registrato un numero elevato di persone in piazza Danti fino alle 2.30 per poi concentrarsi successivamente in piazza IV Novembre alle 3 della notte.

Il servizio programmato ha consentito di gestire senza alcuna criticità la situazione della “movida” permettendo ai cittadini di divertirsi in modo sicuro e consapevole.

Visti i risultati della prima serata, che hanno confermato come le maggiori criticità riguardino un orario compreso tra prima della mezzanotte e fino alle prime ore del mattino, ribadisce il Questore di Perugia, proseguirà per tutto il periodo estivo la presenza delle forze dell’ordine nel centro cittadino.

