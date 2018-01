Umbria, 18enne colpito da un malore dopo la gara con il quad: ricoverato in prognosi riservata

E' in prognosi riservata un 18enne di origini marchigiane ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale Santa Maria; il ragazzo ha accusato un malore dopo aver partecipato al Mototrip di Terni; secondo quanto ricostruito, dopo aver terminato la gara con il quad, ha raggiunto la zona ristoro, accasciandosi a terra per un malore. Immediato il soccorso da parte del personale medico presente sul posto, grazie all'ausilio del defibrillatore. Poi la corsa in ospedale, al Santa Maria di Terni, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti e ricoverato sotto stretto monitoraggio. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi per il 18enne, ma le sue condizioni sono state stabilizzate.