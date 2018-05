Grave incidente per un giovane motociclista, ricoverato in Rianimazione: nuovo bollettino medico

E' ancora in prognosi riservata un 30enne gualdese rimasto vittima di un bruttissimo incidente stradale in sella alla sua moto, nel pomeriggio di sabato, a Valfabbrica. Le condizioni del motociclista - secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere - sono stazionarie, ma rimane ancora sedato anche se i medici del nosocomio perugino, dove è ricoverato da sabato 20 maggio, hanno provato a svegliarlo. L'uomo ha riportato varie fratture e se ci saranno miglioramenti, verrà presto sottoposto ad altri interventi chirurgici agli arti, dopo quello effettuato per ridurre la frattura femorale I medici non hanno ancora sciolto la prognosi e il giovane rimane ricoverato in Rianimazione.