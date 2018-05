Perde il controllo della moto e si schianta, brutta caduta per un centauro: ricoverato in ospedale

Brutta caduta per un centauro di 49 anni, lungo la strada che conduce a Norcia - Cascia. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi: da quanto si apprende il centauro, mentre stava viaggiando in sella alla propria moto, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo a terra. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente; il 49enne, ferito, è stato soccorso dall'ambulanza del 118. Qui i sanitari, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato all'ospedale di Spoleto in codice giallo. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, il motociclista ha riportato politraumi a causa della caduta, ma non è in pericolo di vita.