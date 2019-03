Sfreccia con la moto da cross nel bosco senza immatricolazione e assicurazione: mega multa

Faceva cross nei boschi con una moto 250 non immatricolata, senza targa, fari (una tabella al suo posto), frecce, specchietti né assicurazione. Scoperto, è stato stangato: subito una multa da 900 euro, 5 punti in meno sulla patente, il sequestro del mezzo per la confisca e una possibile multa (fino a 1.700 euro) per la mancata immatricolazione.

L'episodio è accaduto domenica scorsa, nella tarda mattinata, nel comune di Monterchi, vicino alla località di Padonchia. L'uomo in sella, residente a Citerna, è stato sorpreso dai carabinieri forestali.