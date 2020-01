Moto contro bici: ciclista grave in ospedale

Moto contro bici, in due finiscono al Santa Maria della Misericordia. Il ciclista ha avuto la peggio: ricoverato in codice rosso per i molteplici traumi riportati.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Antonio Gramsci ad Ellera di Corciano. Lo scontro tra la moto e la bici è stato particolarmente violento, tanto che il velocipede risulterebbe spezzato in due. Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale di Corciano il motociclo procedeva in direzione nord, verso Magione, quando avrebbe centrato la bicicletta che attraversava la strada in senso trasversale. Impossibile evitare lo scontro.

Il ciclista, un uomo di 60 anni, è stato portato all’ospedale di Perugia in codice rosso. Il motociclista ha riportato ferite non gravi.