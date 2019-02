Umbria, strade pericolose per le due ruote: motociclista in coma dopo lo scontro

Ancora feriti sulle strade umbre. Un motociclista è stato ricoverato al Santa Maria di Terno a seguito di un incidente all’altezza della rotonda di Gabelletta. Il centauro si è scontrato con un'autovettura. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per regolarizzare il traffico ed effettuare gli accertamenti del caso.

Dall'ospedale ternano fanno sapere che il 53enne è in gravi condizioni. L’uomo, che era alla guida della moto, è stato soccorso e trasportato dal 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Terni, dove è giunto intorno a mezzogiorno in stato di coma con un grave politrauma, fratture costali e rottura della milza. Già sottoposto ad intervento chirurgico, è ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata.