La moto per la prossima stagione estiva o l'auto per la città, le offerte all'asta

Moto, auto e case per il prossimo appuntamento con le aste dell’Istituto vendite giudiziarie.

In vendita il 7 febbraio del 2020 con aggiudicazione in sala con raccolta offerte online sul sito www.Vemitalia.Com, una Yamaha Tracer 900 GT, immatricolata nel maggio del 2018, chilometri rilevati circa 11.895, cilindrata 847 cc e alimentazione benzina. Prezzo base 4.300 euro.

In vendita il 10 gennaio del 2020 con aggiudicazione in sala con raccolta offerte online una Volkswagen Golf, immatricolata nel 2006, cilindrata 1896, alimentazione gasolio, 339.960 chilometri, sprovvista di certificato di proprietà.

Prezzo base: 900 euro.

In vendita anche una casa con annessa corte costituita da un appezzamento di forma trapezoidale, completamente recintata e con portico d’accesso all’abitazione e una tettoia, quest’ultima però da demolirsi in quanto realizzata senza titolo e non sanabile. La corte si sviluppa su 1.100 metri quadrati e l’abitazione, un edificio su due piani, costituito da due alloggi, peer 980 metri quadri. Prezzo base 160.000 euro, offerta minima 120.000 euro.

Asta sincrona mista per una villetta a Deruta, facente parte di aggregato edilizio plurifamiliare con ingresso indipendente composto: al piano terra si trova ingresso principale, pranzo/soggiorno con camino, cucina con dispensa, ripostiglio e giardino di pertinenza completamente recintato; al primo piano due camere da letto di cui una con bagno personale e cabina armadio, terrazzo, bagno e disimpegno; al piano interrato un garage indipendente, cantina, fondo e bagno oltre che a scala di collegamento con il piano terra.

La villetta è occupata dal debitore. Prezzo base 289.055 euro, offerta minima 216.791,25 euro.