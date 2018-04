Un grande secolo per una grande mostra: in Umbria 70 capolavori dell'arte italiana

Un grande secolo per una grande mostra in Umbria. È stato annunciato ufficialmente in conferenza stampa l’importante progetto espositivo “Capolavori del Trecento. Il cantiere di Giotto, Spoleto e l’Appennino”, che intende valorizzare lo straordinario patrimonio artistico prodotto tra la fine del Duecento e la metà del Trecento, che si espresse in Umbria con un grande fermento politico, religioso, sociale e artistico.

La mostra, che si terrà dal 24 giugno al 4 novembre 2018, è promossa dai comuni di Trevi, Montefalco, Spoleto e Scheggino, l’Archidiocesi di Spoleto-Norcia, il Polo Museale dell’Umbria, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, l’Associazione Rocca Albornoziana di Spoleto, con il contributo della Regione Umbria e di altri fondamentali partner. Presenti in conferenza stampa Bernardino Sperandio Sindaco di Trevi, Marica Mercalli Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, S.E. Mons. Giampiero Ceccarelli Archidiocesi Spoleto – Norcia, Maria Elena Bececco Vice sindaco di Spoleto, Donatella Tesei Sindaco di Montefalco, Paola Mercurelli Salari Polo museale dell’Umbria, Salvatore Finocchi Presidente Associazione Rocca Albornoziana. Ha concluso gli interventi la Presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini.

La mostra, ideata e curata da Vittoria Garibaldi e Alessandro Delpriori, prevede l’esposizione di 70 opere, tra straordinari fondi oro e sculture di primo Trecento, provenienti da prestigiose raccolte nazionali e internazionali in quattro sedi espositive: a Trevi la Raccolta d’Arte di San Francesco, a Spoleto il Museo Diocesano - Basilica di Sant’Eufemia e il Museo Nazionale del Ducato, a Montefalco il Complesso Museale di San Francesco. Dallo Spazio Arte Valcasana di Scheggino partiranno gli itinerari territoriali e sarà possibile averne completa documentazione.