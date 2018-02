Tragedia a Perugia, trovato morto nei garage del palazzo: inutili i soccorsi

Tragedia nella mattinata di giovedì 22 febbraio a Ponte San Giovanni. Un uomo di 51 anni di origine polacca è stato trovato morto ne garage di un palazzo di via Adriatica. Sul posto i carabinieri e il 118. Inutili i tentativi di soccorso. All’arrivo dei soccorsi per l’uomo non c’era più nulla da fare. L'ipotesi più accreditata è che possa essersi trattato di un tragico gesto volontario.