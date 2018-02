Giovane trovato morto dentro al garage, indagini in corso

Dramma a Tuoro sul Trasimeno. Un giovane di 34 anni, Z.R. le sue iniziali, di origine nordafricana, è stato trovato senza vita all'interno di un garage. Accertamenti in corso da parte degli uomini dell'Arma che stanno cercando di far luce sulla drammatica vicenda. Non si è esclude che il giovane possa essere rimasto ucciso da una overdose di droga.

Aggiornamenti nel corso della giornata