Tragedia a Perugia: trovato morto il musicista Farid Benamour

Tragedia a Perugia nel pomeriggio di mercoledì 25 settembre, in via Alessi. Trovato morto il musicista Farid Benamour, percussionista 52enne molto noto in città. L'allarme è scattato intorno alle 16.15.

Sul posto la polizia e il medico legale. Inutili i soccorsi, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il musicista sarebbe stato colpito da un malore. Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio sui social per ricordare Farid e la sua darabouka.