Tragedia in casa, trovato morto dalla madre: inutili i soccorsi, indagini in corso

Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 giugno, a Cenerente. Un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione. E' stata la madre, con cui viveva, a fare la drammatica scoperta. Immediato l'allarme lanciato ai soccorritori, ma una volta giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti della Squadra Mobile di Perugia, diretta dal vice questore aggiunto Virgilio Russo. Da quanto si apprende l'uomo avrebbe alle spalle una lunga e pregressa storia di tossicodipendenza, ma dagli accertamenti effettuati dalla polizia in casa non sono stati trovati elementi utili a suffragare la morte per overdose. L'uomo potrebbe essere deceduto per cause naturali, dal momento che da tempo soffriva di varie patologie, ma non si esclude che possa aver consumato sostanze stupefacenti. Intanto è stato avvisato anche il magistrato di turno e il medico legale e per fare chiarezza su cosa abbia stroncato la vita del 54enne, sarà disposta l'autopsia. L'uomo lascia due figli che da tempo vivevano fuori Perugia.