Umbria, operaio schiacciato da un rotolo d'acciaio: muore a 35 anni dopo mesi di agonia

Non ce l'ha fatta Gianluca Menichino, il giovane operaio rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro nello stabilimento Ast in viale Brin a Terni. Il suo corpo, dopo mesi di battaglia per la vita (l'incidente a luglio) si è arreso: è morto nelle prime ore di questa mattina, gettando nel dolore più profondo la famiglia, gli amici e una intera comunità.



Si è spento all'ospedale di Branca, dove era stato trasferito dalla clinica riabilitativa di Santo Stefano di Foligno. Sei lunghi mesi sospeso tra vita e la morte dopo quel terribile incidente di luglio, dove il giovane è rimasto schiacciato da un rotolo d'acciaio durante una manovra sul carroponte. Sono in corso le indagini da parte della procura di Terni.

Anche la Presidente dell'Umbria, Catiuscia Marini e il vicepresidente Paparelli, si uniscono al cordoglio: “Vicinanza a familiari e colleghi dopo aver appreso con dolore della morte di Gianluca Menichino. Ci stringiamo ai familiari rinnovando il nostro impegno a mettere in atto un’azione ancora più forte e diffusa per la sicurezza nei luoghi di lavoro”.