Spoleto in lutto, la città dice addio al suo ex sindaco: "Stimato medico e uomo politico"

Spoleto in lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Alessandro Laureti. “Competenza, onestà e trasparenza: sono queste le qualità che hanno sempre caratterizzato il suo impegno politico ed istituzionale”. Con queste parole anche la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, si unisce al cordoglio per la morte dell’ex sindaco, in carica dal 1995 al 1999, dopo aver ricoperto negli anni Ottanta l’incarico di assessore alla cultura, al sociale e allo sport della Provincia di Perugia. E' stato il primo, a Spoleto, ad essere stato eletto direttamente dai cittadini.

“Queste qualità – prosegue Marini – le ha espresse in particolare come sindaco di Spoleto, città che amava con passione, consapevole della forza culturale, della millenaria storia e delle ricche potenzialità della sua città”. Alessandro Laureti – ricorda ancora la presidente – è stato anche un medico apprezzato e stimato per le sue capacità, per il carattere cordiale e la disponibilità verso tutti. È stato dirigente e manager apprezzato, portatore di una visione moderna del servizio sanitario pubblico, e delle potenzialità di innovazione e cambiamento della sanità al servizio dei pazienti.

“So con quanta tenacia e fiducia nella scienza medica ha combattuto una dura malattia, non rinunciando, fino all’ultimo, a dare il suo contributo di idee e di proposte anche nel recente appuntamento elettorale, animato sempre dal grande e profondo legame con la sua città e comunità. Provo un sincero dispiacere perché – conclude la presidente - con la scomparsa di Alessandro Laureti se ne va una persona davvero perbene”.

Anche il Sindaco Umberto de Augustinis, i componenti della Giunta, il Presidente del Consiglio comunale Sandro Cretoni, i consiglieri comunali e tutti i dipendenti del Comune esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa "di un amico della Città, colto e sensibile, che ha saputo sempre manifestare con misura, buonsenso ed equilibrio il suo impegno per Spoleto e per la sua bellissima Famiglia, alla quale siamo vicini tutti in questo momento mediante un affettuoso abbraccio".