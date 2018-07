Perugia in lutto, addio al maestro della sartoria Augusto Lemmi: "Straordinario interprete della moda italiana"

Perugia piange la scomparsa del celebre Augusto Lemmi, principe della sartoria e maestro dello stile e dell'eleganza tutta italiana. Dal 1948, anno di fondazione della sua sartoria, ha vestito gli uomini più eleganti del pianeta. Perfino i gentleman della City londinese e importanti personaggi del jet -set. Anche la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, si unisce al cordoglio per la scomparsa di questo grande perugino, elegante e sobrio, creativo e lungimirante.

In un telegramma alla famiglia la presidente Marini, nel manifestare la sua personale partecipazione al lutto per la scomparsa di Augusto Lemmi, lo ricorda come “un grande sarto perugino ed italiano. Con lui perdiamo un appassionato e straordinario interprete dell’eleganza e dello stile della moda italiana”.