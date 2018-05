Poliziotto stroncato da un malore a 50 anni, il cordoglio del Comune: "Esempio di grande professionalità"

Anche l’Amministrazione comunale si stringe intorno alla famiglia di Roberto Gnagnetti, poliziotto ispettore capo in forza presso la procura della Repubblica di Perugia, prematuramente scomparso il 27 maggio a causa di un malore che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

"Gnagnetti è stato esempio di grande professionalità - si legge in una nota del Comune di Perugia - grazie al suo forte senso del dovere come dimostrato anche ultimamente quando, pur fuori servizio, era riuscito a bloccare un ladro che aveva appena commesso un furto in un supermercato. Il suo impegno sociale è da sempre andato oltre l’ambito professionale, con la sua apprezzata presenza nel mondo dello sport dilettantistico giovanile. Ai suoi familiari vanno le più sincere e sentite condoglianze". Oggi, alle 10, l'ultimo saluto alla Chiesa di via Cortonese.