Pierre Carniti e il suo amore per l'Umbria, lutto per la sua morte: "Una vita in difesa dei lavoratori"

Pierre Carniti, "una delle più importanti figure del sindacalismo italiano ed europeo" storico segretario generale della Cisl , aveva scelto l'Umbria come sua seconda casa. Carniti da molto tempo viveva infatti a Massa Martana, in Umbria. Una regione a cui era molto legato. Al cordoglio per la sua scomparsa si unisce anche la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini.

"Fine intellettuale che aveva una propria visione del mondo del lavoro, sempre in difesa dei diritti dei lavoratori”. Sono queste le parole della presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, che continua: “Lo vogliamo ricordare per le sue idee vive ed innovative, per la generosità che ha sempre contraddistinto il suo impegno di sindacalista, di politico e di uomo delle istituzioni nazionali ed europee a conferma di una personalità apprezzata e riconosciuta oltre i confini nazionali".