Tragedia in piazza Grimana, 26enne si accascia al suolo e muore: sospetta overdose

Sospetta overdose in piazza Grimana in questi primi giorni del 2019. Un uomo del 1992, di nazionalità marocchina, si è accasciato nel parco davanti all’Università per Stranieri ed è morto poco dopo l’intervento del personale del 118.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un decesso a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti, anche se la polizia non ha rinvenuto siringhe e il personale medico non avrebbe trovato buchi sul corpo dell’uomo, ipotizzando un’assunzione in pasticche o in polvere. Per stabilire le cause della morte si dovranno attendere gli accertamenti medico autoptici.

Il corpo accasciato nel piazzale in mezzo alle auto è stato notato da alcuni passanti intorno alle 9.30 e sono subito stati allertati i soccorsi alla centrale unica del Santa Maria della Misericordia. Sul posto è arrivato un mezzo del 118 e il personale ha cercato di rianimare l’uomo che ancora respirava. Dopo interminabili minuti e tentativi medici, però, lo straniero è deceduto.

Secondo quanto potuto appurare il marocchino era giunto in mattinata da Gubbio dove risiedeva regolarmente, molto probabilmente proprio per acquistare la dose che si è rivelata mortale. Se venisse confermata la morte per droga si tratterebbe del primo decesso per overdose in Umbria nel 2019, dopo che a Capodanno sono state soccorse quattro persone per abuso di sostanze stupefacenti.