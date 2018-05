Tragedia in Umbria, malore fatale per una insegnante 44enne: inutili i soccorsi

Comunità in lutto per la morte di Maria Teresa Lanari, colpita da un malore che purtroppo non le ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta sabato pomeriggio nella sua abitazione a Terni e ogni soccorso per cercare di salvarle la vita, si è rivelato inutile. Teresa Lanari, 44 anni, oltre a essere un'insegnante, è stata protagonista della vita politica di Otricoli nella veste di vice sindaco. Oggi, lunedì 21 maggio, l'ultimo saluto di parenti e amici nella Chiesa di Santa Maria Assunta, alle 17.30.