Muore giovane operaio Ast dopo incidente sul lavoro, Umbria in lutto: "Ora serve più sicurezza"

C'è dolore e cordoglio per la morte di Gianluca Menichino, l'operaio 35enne deceduto questa mattina dopo aver lottato per la vita per sei, lunghi mesi. L'incidente è avvenuto a luglio nell'acciaieria di Terni, dove è rimasto schiacciato da un rotolo d'acciaio. Anche la presidente dell'Umbria, Catiuscia Marini e il vicepresidente Fabio Paparelli, si uniscono al cordoglio per la tragica scomparsa di questo giovane ternano.

“Cordoglio e vicinanza a familiari e colleghi dopo aver appreso con dolore della morte di Gianluca Menichino - ci stringiamo ai familiari – affermano – rinnovando il nostro impegno a mettere in atto un’azione ancora più forte e diffusa per la sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Emanuele Fiorini, capogruppo Lega Umbria: "E’ una vicenda che mi ha toccato profondamente, essendo stato io stesso operaio all’interno dello stabilimento ternano ed avendo lavorato fianco a fianco con Gianluca nella stessa squadra e nella stessa linea". "Da consigliere regionale, da collega e da amico - conclude Fiorini - oltre ad esprimere il mio cordoglio, voglio auspicare che giornate come questa non si ripetano più e che il diritto al lavoro vada di pari passo con il diritto alla sicurezza. Auspico interventi mirati da parte dell’azienda per garantire la salvaguardia del personale impiegato ed assicuro il mio impegno affinché ciò avvenga".

"Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del giovane operaio di Ast, dopo sei mesi di speranza e sofferenza, in seguito all’incidente avvenuto nel reparto Pix1, all’impianto Lac2. Il mio primo pensiero va alla sua famiglia, alle persone che volevano bene a Gianluca e a tutti coloro che hanno perso ingiustamente la vita nei luoghi di lavoro”. Con queste parole Gianluca Rossi, capogruppo del Pd, si unisce al dolore per la morte dell’operaio 35enne. “Auspico - conclude - che quanto prima l’esito dell’incidente probatorio possa fornire delucidazioni in merito alla dinamica dell’infortunio e rinnovo un appello alla dirigenza, alle organizzazioni sindacali, a tutti gli enti preposti, affinchè la sicurezza sul lavoro rimanga il primo sforzo cogente”.