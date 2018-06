Grave lutto in casa del vicesindaco Barelli: "Sono stati giorni difficili, grazie a tutti"

"Grazie a quanti hanno voluto partecipare al dolore mio e dei miei figli Jacopo, Francesco e Giorgio per la scomparsa di Marina. Sono stati giorni molto difficili, ma la vicinanza e l'affetto di tante persone, che voglio ringraziare pubblicamente, ci sono stati di grande aiuto. Grazie di cuore".

Il vicesindaco di Perugia, Urbano Barelli, colpito dal grave lutto per la perdita della moglie, Marina Bambagioni, ha voluto affidare a un post su facebook le sue parole di ringraziamento per la comunità che in questi giorni si è stretta intorno alla famiglia. Tanti i messaggi di solidarietà e vicinanza al vicesindaco e ai suoi figli per questo dolorosissimo momento. Anche il Sindaco Romizi e tutta l'Amministrazione comunale avevano espresso il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia Barelli: Ci stringiamo attorno a lui ed alla sua famiglia, a loro arrivi il nostro profondo affetto, consapevoli che in questo momento non vi sono parole che possano attenuare un dolore così grande".