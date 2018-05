Morte Luca Presciutti, allestita la camera ardente dello chef perugino: si indaga per far luce sulla morte

Annunciati i funerali di Luca Presciutti, lo chef perugino 45enne morto all’ospedale di Bangkok dopo essere finito in coma. Intanto, per fare chiarezza sulle cause della morte, è stata effettuata l’autopsia e in attesa di conoscere i risultati degli esami, l’ultimo saluto di parenti e amici a Luca sarà sabato 19 maggio. I funerali si terranno alle ore 10.30, nella Chiesa Regina della Pace, della parrocchia di Santa Lucia, a Perugia, la camera ardente è stata allestita nell’Ospedale Santa Maria della Misericordia del capoluogo umbro.

A celebrare l’omelia funebre sarà il parroco del quartiere, don Ignazio, da sempre guida spirituale della famiglia e vicino a loro anche in questa dolorosa circostanza che ha visto l’intera comunità perugina stringersi attorno alla mamma e ai fratelli di Luca per esprimere affetto e solidarietà.

Le esequie, inizialmente annunciate per lunedì 14 maggio, erano state rimandate per consentire gli accertamenti voluti dalla famiglia per far luce sulle cause e le circostanze esatte del decesso. La morte era avvenuta lo scorso 4 maggio per le complicanze insorte in seguito a un incidente stradale verificatosi a inizio aprile a Bangkok.