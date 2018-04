Tragedia in Umbria, imprenditore trovato morto in azienda: inutili i soccorsi del 118

Tragedia intorno alle 22 di martedì 3 aprile a Foligno, in una nota impresa della zona. Il corpo di un imprenditore di 64 anni, è stato purtroppo ritrovato senza vita all'interno dell'azienda. Immediato l'allarme ai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Foligno, guidati dal capitano Angelo Zizzi. Da quanto si apprende, la morte sarebbe stata provocata da un gesto volontario. Non sarebbero stati trovati biglietti per spiegare la tragicità di un simile gesto.