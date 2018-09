Muore ex sindaco di Perugia, il cordoglio di Romizi: "Perdiamo un uomo che ha profondamente amato la città"

Cordoglio da parte del Sindaco Andrea Romizi per la morte, all’età di 81 anni, dell’ex sindaco socialista Mario Silla Baglioni, scomparso nella notte tra il 2 e il 3 settembre. “Esprimo a nome dell’Amministrazione comunale e della città le più sentite condoglianze alla famiglia di Silla Baglioni per la perdita di un uomo che ha amato profondamente Perugia, contribuendo alla sua crescita grazie all’impegno politico dapprima in veste di assessore e poi di sindaco”.

Mario Silla Baglioni fu eletto primo cittadino del Capoluogo umbro nel maggio del 1987 in sostituzione di Giorgio Casoli, dimessosi in quanto nominato senatore, e rimase in carica fino al 1990. In precedenza, negli anni ’70, Silla Baglioni aveva ricoperto l’incarico di assessore allo sport contribuendo, tra le altre cose, in maniera decisiva alla realizzazione dello stadio Curi nell’area di Pian di Massiano. Domani, martedì 4 settembre, l’ultimo saluto di Perugia all’ex sindaco nella chiesa di Ferro di Cavallo.