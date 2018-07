Perugia dice addio alla scrittrice Clara Sereni: "Con lei se ne va una figura straordinaria”

Cordoglio per la scomparsa della scrittrice Clara Sereni, fondatrice della onlus Città del sole. “Ho appreso con profondo dolore della morte di Clara Sereni – ha affermato la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini - e voglio esprimere il mio sincero cordoglio, e quello della giunta regionale, per la scomparsa di una donna che ha lasciato un segno profondo in quanti hanno avuto, come me, l’onore di conoscerla personalmente ed in quanti l’hanno conosciuta attraverso i suoi libri.

Clara Sereni è stata una intellettuale, scrittrice e giornalista, una donna dalla personalità forte e dalla straordinaria carica umana. “Fortemente impegnata nel sociale, ha promosso tra l’altro la fondazione della Onlus Città del sole a favore dei disabili psichici e mentali, è stata anche donna delle istituzioni. Con lei se ne va una figura straordinaria”.

Anche il deputato umbro del Pd, Walter Verini, si unisce al cordoglio per la sua scomparsa. “Clara ha portato sempre sensibilità, passione e coraggio non comuni. Lo stesso nel suo impegno al servizio della collettività, quando svolse il ruolo di Vicesindaco di Perugia. Mi piace anche ricordare il suo impegno e il suo contributo alla nascita del Pd, nel 2007, come “garante” del Comitato per la fondazione del Pd per l’Umbria. Un impegno leale, mai conformista, sempre libero”.