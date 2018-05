Bianzino morì in carcere, il figlio: "Mio padre come Cucchi e Aldrovandi: riaprite il caso"

Aldo Bianzino è morto in carcere all'età di 44 anni. Era stato messo dietro le sbarre, in via cautelare, perchè il 44enne, professione falegname, aveva e stava coltivando 110 piante di marijuana nel suo pezzo di terreno sperduto a Pietralunga. La Polizia lo aveva ammanettato e portato in carcere in attesa di essere ascoltato dal Gip. Ma la prima notte a Capanne qualche cosa è successo: l'uomo è deceduto. Si accertarono lesioni al fegato ed una emorragia cerebrale. Dopo inchieste, polemiche e contro-polemiche il fascicolo per omicidio volontario - venne indagata e prosciolta una guardia carceraria - è stato archiviato. Mentre per omissione di soccorso la Cassazione ha confermato un anno di carcere a carico di un agente della penitenziaria.

Ad oggi per la magistratura italiana quelle ferite hanno delle risposte: la lesione al fegato determinata da una operazione nel tentativo di rianimarlo, l'emorragia per cause naturali. Per Rudra Bianzino, il figlio di Aldo, ormai 24enne, per il suo avvocato Massimo Zaganelli e l'ex sottosegretario alla Giustizia, Luigi Manconi invece è un mistero ancora da svelare quella strana morte in carcere di un falegname 44enne. Ma c'è dell'altro in nome di Bianzino si chiede di fare luce, a livello politico, anche su tutte le altre morti violente e sospette avvenute sotto la diretta vigilanza delle forze dell'ordine: Cucchi, Aldrovandi, Uva e tanti altri. Come? Rudra ha lanciato una petizione su avanz.org: l'istituzione di una commissione parlamentare dinchiesta sui casi di sospetti abusi delle forze dell'ordine. Per fare luce. La proposta finirà anche in Parlamento a breve.

Allo stesso tempo si richiede la riapertura del processo seppur con molte difficoltà ormai nel poter ripetere alcune analisi. Lo staff legale e medico della famiglia bianzino è convinto che quella notte Aldo fu picchiato: la lesione al fegato sarebbe traumatica (si ipotizza un calcio) e contemporanea a quella cerebrale. All'epoca, secondo i legali, non vennero fatte delle analisi fondamentali per approfondire la vera natura delle ferite. Il mistero continua.