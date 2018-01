E' morta Marina Ripa di Meana, la vip che amava l'Umbria

Marina Ripa di Meana è morta. Stilista, scrittrice e personaggio televisivo italiano, è venuta a mancare dopo una malattia di cui lei stessa aveva parlato in tv. Aveva 76 anni. Ai suoi amici - riferisce Dagospia - aveva detto: "Sarà il mio ultimo Natale". E così è stato. Per suo volere non sono previste cerimonie funebri.

In occasione di una delle ultime apparizioni televisive, risalente a maggio, aveva mostrato il viso e il corpo ricoperto da chiazze rosse, spiegando che, ormai da 16 anni, stava lottando contro il cancro. Proprio una delle terapie a cui si era sottoposta le aveva scatenato una reazione allergica. Questo non l'ha frenata dal presenziare nei salotti tv, dove si mostrava coperta da un velo.

Marina Ripa di Meana era molto legata all'Umbria dove il marito Carlo era stato anche consigliere regionale dei Verdi ecologisti. "A lui e alla famiglia esprimiamo le condoglianze della comunità umbra" ha detto la presidente della Regione Catiuscia Marini. "Ricordiamo Marina Ripa di Meana - ha aggiunto - come un personaggio esuberante e sensibile". Carlo e Marina Ripa di Meana si erano sposati nella suggestiva chiesa dei santi Filippo e Giacomo a Montecastello di Vibio. La coppia, fino a qualche anno fa, trascorreva molto tempo alla Carlina, la villa tra Montecastello e Todi, poi venduta.

Il matrimonio religioso era arrivato nell'ottobre del 2002 a 20 anni dal rito civile. Una cerimonia "intima" ma con fiori, musiche e canti. "Come nella più classica tradizione" aveva detto. Celebrata a due passi dalla villa che anche Madonna aveva vanamente cercato di acquistare dopo avervi trascorso una breve vacanza.