Travolta e uccisa, Morena muore a 70 anni per salvare il suo cane

E' morta per salvare il cane che le era scappato. Morena Fritella, 70 anni, residente ad Arrone, è stata travolta e uccisa lungo la strada Valnerina, nei pressi del bivio per Papigno, intorno alle 19.30. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, affidata alla polizia locale di Terni, dall'auto della donna, ferma lungo la carreggiata, per motivi non noti, il cane meticcio che viaggiava con lei è riuscito a uscire dall'abitacolo, andando sulla strada. La 70enne è scesa dall'auto e lo ha inseguito, non accorgendosi dell'automobile che stava sopraggiungendo e che ha investito entrambi.

Un impatto letale per la donna, morta sul colpo. NIente da fare anche per il cane, morto in serata nella clinica veterinaria dove era stato portato per essere curato. Alla guida dell'auto che li ha investiti, un uomo di Terni che si è fermato per prestare soccorso alla 70enne, finendo per accusare anche un malore.

Gli accertamenti sono comunque ancora in corsa.