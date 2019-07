Incidente mentre lavora nell'oliveto, l'escavatore si ribalta: morto

Incidente a Montone nella mattinata di martedì 23 luglio in un oliveto. L'allarme è scattato intorno alle 10.50. Secondo quanto ricostruito un uomo alla guida di un piccolo escavatore è rimasto vittima di un incidente quando il mezzo da lavoro si è ribaltato. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell'ordine.

L'uomo, di circa 60 anni, è stato trasportato all'ospedale di Città di Castello in codice rosso per essere sottoposto ad accertamenti. Ha riportato traumi importanti agli arti inferiori. Purtroppo l'uomo è morto in ospedale, nonostante i tentativi dei medici.