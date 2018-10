Scontro frontale tra due auto: tre feriti soccorsi, sul posto vigili del fuoco e 118

Tre feriti e due auto coinvolte. E' questo il bilancio dell'incidente avvenuto nella frazione di Corlo, nel comune di Montone. I vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello sono intervenuti intorno alle 13.20; sul posto -.per prestare i soccorsi -. anche il personale medico sanitario del 118. Al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica dell'incidente. Secondo quanto si apprende, due auto avrebbero impattato frontalmente. Sono tre i feriti soccorsi dal 118 anche se al momento le loro condizioni non sono rese note. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli.

Appena un'ora prima i vigili del fuoco sono intervenuti per un altro incidente, questa volta sul Raccordo Perugia - Bettolle, tra le uscite di Magione e Mantignana per un tamponamento tra un furgone e un autocarro. Una sola persona è rimasta ferita nell'impatto, fortunatamente in maniera non grave.