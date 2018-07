Tragedia sui Monti Sibillini, 55enne di Perugia muore dopo un volo di 60 metri

Tragedia sui Monti Sibillini. Un escursionista di 55 anni è morto dopo il volo da una rupe. L'uomo, secondo quanto ricostruito da Il Resto del Carlino, era in compagnia di un amico per un'escursione al Lago di Pilato, quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato nel vuoto. Sul posto l'eliambulanza del 118, che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Camerino. Per il 55enne di Perugia purtroppo non c'è stato nulla da fare.