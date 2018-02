Un malore fatale durante battuta di caccia a Perugia: muore 67enne

Al Soccorso Alpino dell'Umbria è arrivata una richiesta di intervento per via di un grave malore che ha colpito un uomo nella tarda mattinata di oggi. La persona in difficoltà era un cacciatore di 67 anni che si trovava, con altre persone, in zona Monte Petriolo. Era stato trovato privo di sensi a terra da altri compagni di caccia. Sul posto sono stati inviati anche un elisoccorso Icaro 02 con a bordo un medico anestesista rianimatore e un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU).

Putroppo però per il 67enne non c'è stato nulla da fare e deceduto poco dopo la richiesta di aiuto. Sul Monte Petriolo erano state inviate anche squadre da terra del SASU, Carabinieri e Vigili del Fuoco. L'uomo sarebbe stato colpito da un infarto e non hanno avuto fortuna i ripetuti tentavi per far ripartire il cuore.