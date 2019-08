Corsi di teologia a Perugia sotto la regia della Diocesi: "Per chi vuole approfondire le basi della religione"

Corsi di teologia offerti a tutti per approfondire le tematiche della fede. Il 3 settembre, alle 18, inizieranno le lezioni dei corsi accademici del Centro teologico diocesano “Leone XIII” a Montemorcino (Perugia), istituito nel 2018. L’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve offre una formazione teologica di base a tutti coloro che vogliono approfondire le ragioni e le questioni fondamentali della propria fede. I corsi sono offerti dall’Istituto Teologico e dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi, aggregato il primo, collegato il secondo con la Pontificia Università Lateranense, con propri docenti che duplicano in orario serale i corsi che, ordinariamente, vengono svolti di mattina nella sede ad Assisi.

Dagli istituti vengono proposti nell’arco di quattro anni ordinati in due bienni, 16 corsi facenti parte del curricolo completo degli studi teologici proposti per il conseguimento dei rispettivi titoli accademici. La possibilità dei seguire in un percorso diocesano, corsi che hanno valenza universitaria, è data dalla premura pastorale del cardinale Gualtiero Bassetti il quale dallo scorso anno dispose che i laici e i candidati al diaconato dell’archidiocesi potessero usufruire di una alta formazione teologica, convinto che non c’è una teologia di serie B per i laici, che hanno invece il diritto di attingere al meglio dell’offerta teologica. Per sua espressa volontà l’Archidiocesi perugino-pievese ha stipulato una convenzione con la Fondazione Benedetto da Norcia e Francesco d’Assisi (l’ente di gestione dei due istituti) grazie alla quale l’iscrizione in qualità di ospiti ai corsi tenuti a Perugia gode di condizioni particolari.

I corsi in programma per questo secondo anno di attività sono: Teologia Dogmatica: ecclesiologia e mariologia (prof.ssa S. Segoloni Ruta); Antico Testamento: esegesi dei libri storici (prof. A. Fifi); Teologia Morale Fondamentale (prof.ssa R. Vinerba); Introduzione Generale Sacra Scrittura (prof.ssa O. Pettigiani).

Sarà possibile iscriversi direttamente il 3 settembre prima delle 18.00. Per informazioni ed iscrizioni: centroteologicopg@gmail.com . Per informazioni relative all’ITA e all’ISSRA: http://ita-issra.teologiainumbria.it/