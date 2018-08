Il Tar rimette in campo lo studentato della vergogna, l'Italia Nostra: "Subito nuovo ricorso: ma il Comune faccia variante subito"

Sui dicono sconcertati dal nuovo pronunciamento del tribunale amministrativo che riapre le porte alla costruzione dello studentato di S. Bevignate, Italia Nostra sempre avversa alla costruzione a pochi metri dal monumento dei templari in compagnia dell’assessore regionale Bartolini, dell rettore Moriconi e del sindaco Romizi che hanno dichiarato pubblicamente la non necessità, dopo la progettazione del nuovo studentato di Monteluce nell'area dell'ex ospedale, già finanziato dalla Regione.

"Italia Nostra auspica che il Ministero dei Beni culturali adisca prontamente il Consiglio di Stato e che il Comune lo affianchi; chiede altresì al Comune di rimediare l’incredibile Variante “ad personam” del 2007, riportando l’area alla destinazione d’uso agricola che sempre ebbe perfino durante il boom economico-edilizio del dopoguerra, con ciò ripristinando la propria potestà e autonomia in materia urbanistica che certo non può venir meno a semplice richiesta di un qualsiasi ente sub-regionale".

Da parte di Italia Nostra alla Regione c'è l’invito "a non pascersi di sola legittimità dei propri atti bensì di considerare quanto il suo parere paesaggistico favorevole allo studentato mina la legittimazione della sua propria esistenza. Quasi si presente sotto le sostanziale irrazionalità di questa lunga vicenda l’inconfessabile scopo di salvarne un qualche protagonista. E' così importante tale personaggio per Perugia? Bisogna constatare che nonostante il sangue versato l'Italia maledetta delle opere inutili -e parallelamente delle opere necessarie ma trascurate- non intende mollare le sue prede. Italia Nostra farà di tutto per impedire questo ennesimo scempio del patrimonio storico e paesaggistico della Nazione, fino alla disobbedienza civile".