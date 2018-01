Perugia, incidente sul lavoro: colpito alla testa, uomo trasportato in ospedale

Incidente sul lavoro nella mattinata di martedì 16 gennaio a Perugia, in zona Monteluce. In una officina meccanica di Via De Sanctis (traversa di via Eugubina) un operaio è stato colpito in testa dal raccordo di una bombola di metano. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco di Perugia.