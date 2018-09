Schianto lungo la strada, auto si ribalta: conducente ferito

Incidente a Monteleone di Spoleto, quello avvenuto intorno alle 8.40 di questa mattina, venerdì 21 settembre. Da quanto si apprende l'auto - dopo aver perso il controllo - si è ribaltata lungo la strada che conduce a Rocchetta. Nell'incidente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Spoleto che hanno estratto il conducente dal veicolo per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118. L'uomo è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.