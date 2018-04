Montegrillo, lavori al via per l'ex casa colonica: recuperato l'ultimo resto di costruzione rurale

Conservare o demolire: questo è il problema. Una soluzione opportunamente intermedia hanno preso i nuovi proprietari dell’ultimo residuo di costruzione rurale in quel di Montegrillo. Qui, proprio davanti alla scuola media “Leonardo da Vinci”, succursale di Elce, e alla primaria, ubicata dello stesso edificio, faceva pessima mostra di sé una ex casa rurale cadente e… caduta. Difatti il tetto era rovinosamente precipitato e la costruzione fatiscente non costituiva un bel vedere. Specialmente considerando che stava proprio di fronte a una scuola.

Addirittura, con la precedente approssimativa recinzione, accadeva che i ragazzi – nel pomeriggio – ci andassero a giocare, mettendo a rischio la propria incolumità.Chi l’ha acquistata ha scelto di ripristinarla, riutilizzando gli stessi materiali di risulta, salvati dalla demolizione.

Il progetto e Direzione Lavori sono opera di Carlo Giannotti. L’ex Casa colonica è stata venduta dal Comune ad un privato ed è ora in fase di ristrutturazione, con destinazione d'uso finale a residenza. Inoltre è stata montata una recinzione dignitosa ed elegante. Proprio quello che ci voleva: per il quartiere e per la dignità del luogo.