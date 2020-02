Due intossicati dal fumo durante un incendio in casa: fiamme provocate dalla termocoperta

Due uomini sono rimasti intossicati a causa del fumo inalato nel corso di un incendio scoppiato oggi pomeriggio in un appartamento. I due sono stati presi in cura dal personale medico del 118 e saranno portati in ospedale a Foligno. Le fiamme sono divampate - intorno alle 18,30 - in un'abitazione in località Fabbri a Montefalco, molto probabilmente a causa di una avaria della termocoperta. Le persone intossicate sono: il proprietario e un soccorritore. Sul posto si trovano le squadre di Foligno e Spoleto dei vigili del fuoco, con il supporto dell'autoscala proveniente dalla sede centrale.