IN BREVE Vigili del Fuoco in azione a Montefalco: fiamme in una casa

Nel tardo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Foligno sono dovuti intervenire a Turrita, frazione di Montefalco, per via dell'esplosione di un camino di un'abitazione. L'intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di limitare al massimo i danni alla casa. Non ci sono feriti. Probabilmente il sinistro è stato causato da un flacone di ammoniaca che veniva utilizzato per accendere il fuoco e che era vicino a della legna accatastata.