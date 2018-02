Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: conducente ricoverato in prognosi riservata

E' finito in ospedale con prognosi riservata, un conducente 45enne di origine albanese rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di sabato 24 febbraio. L'uomo, alla guida di una Dacia Logan, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Secondo una prima ricostruzione nessun altro veicolo è rimasto coinvolto, mentre il 45enne è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto i carabinieri per valutare l'esatta dinamica di quanto accaduto e un'ambulanza del 118, che ha provveduto a trasportare il conducente all'ospedale di Foligno dove i medici, al suo arrivo, lo hanno ricoverato in prognosi riservata.