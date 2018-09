Tragedia in Umbria, bimbo di pochi mesi cade dal lettino e muore: inutili i soccorsi

Tragedia in Umbria quella avvenuta giovedì 6 settembre a Montefalco. Un bimbo di appena pochi mesi di vita è morto dopo essere - è questa la prima ricostruzione - scivolato dal lettino. Un dramma per la famiglia di origine tedesca che in quel momento si trovava in vacanza nel comune in provincia di Perugia, non è chiaro se ospite di alcuni amici.

Quando i genitori si sono accorti della tragedia sono scattati subito i soccorsi, ma per il piccolo di 5 mesi non c'è stato nulla da fare. La notizia è stata riportata da Il Messaggero e UmbriaJournal.it. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri di Foligno per tutti gli accertamenti del caso. Sul corpo del piccolo è stata disposta l'autopsia.