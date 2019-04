Treno travolge auto al passaggio a livello, conducente miracolato: gli esiti di alcol e drug test

E' riuscito a scampare a una tragedia il conducente dell'auto che nella tarda serata di ieri è stata travolta da un treno all'altezza del passaggio a livello di Montebello, a Perugia. L'uomo alla guida, dopo - stando a una prima ricostruzione - avrebbe perso il controllo del proprio mezzo; poi la manovra disperata e infine la fuga da quell'auto che in pochi istanti è stata colpita dal convoglio regionale proveniente da Terontola.

Pochi attimi e l'uomo è riuscito ad uscire illeso dalla vettura, rimasta gravemente danneggiata dall'impatto violento con il treno. Fortunatamente il conducente ha potuto riabbracciare i familiari accorsi sul luogo dell'incidente.



Al cronista di Perugiatoday, ha spiegato: "Quando sono passato - ricorda con sicurezza - era ancora alzato (il passaggio a livello, ndr). Poi ho perso il controllo della macchina e, invece di attraversarli, mi sono ritrovato sui binari. Non lo so che è successo, davvero". Ancora impossibile ipotizzare le cause, non è da escludere un guasto meccanico e una fatalità, fortunatamente senza conseguenze per nessuno. Anche i passeggeri del convoglio risultano illesi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Da quanto si apprende il conducente, sottoposto agli accertamenti dell'alcol test e drug test è risultato negativo.