Colpiti da un fulmine sul Monte Vettore, donna di 36 anni trasportata in ospedale

Colpiti da un fulmine sul Monte Vettore. E' successo nel primo pomeriggio di sabato 27 giugno. L'allarme è scattato alle 15.30 e sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria del presidio di Castelluccio di Norcia e i vigili del fuoco. La donna, una 36enne, residente in provincia di Roma, è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Ascoli Piceno. L'uomo che era con lei ha subito l'impatto del fulmine, ma le sue condizioni non sono gravi.

