Drammatico incidente nei campi, muore schiacciato dal trattore: inutili i soccorsi

Un altro tragico incidente sui campi, quello avvenuto nella serata di ieri, giovedì 6 settembre, nel comune di Monte Santa Maria Tiberina in provincia di Perugia. L'allarme ai vigili del fuoco è scattato intorno alle 21 per un trattore che si era ribaltato; sul posto anche i sanitari del 118, ma per l'anziano alla guida del mezzo non c'è stato nulla da fare. Anche in questo caso dovranno essere accertate le dinamiche dell'incidente agricolo che - per cause ancora da chiarire - si sarebbe ribaltato per poi schiacciare l'uomo. Accertamenti da parte dei carabinieri.